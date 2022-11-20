الاحتلال يخطر 30 عائلة بإخلاء منازلهم شرقي القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت قوات الاحتلال 30 عائلة مقدسية في بلدة عرب السواحرة جنوب شرقي القدس المحتلة، بالإخلاء من منازلها في البلدة، بحجة أن ملكيتها للمستوطنين قبل نحو 100 عام.

وذكرت مصادر محلية أن تلك الإخطارات، تهدد 150 مقدسياً يقطنون في منازلهم منذ 60 عاماً بأي لحظة التهجير، رُغم أنهم يمتلكون وثيقة تُثبت ملكيتهم للأرض.

وأوضحت أن الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني في المنطقة المستهدفة يضم نحو 420 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين، في ظل وجود ثلاث بنايات تابعة للمستوطنين فيها.

وقبل نحو شهرين، أعلن الاحتلال عن تسجيل 16 دونمًا من أراضي أبو ديس بأسماء يهود، بحجة أن هذه الأراضي كان يمتلكها اليهود منذ عام 1920.

وفي عامي 2000 و2010، عرضت جمعية استيطانية على العائلات المقدسية الكثير من الأموال لشراء بيوتهم، إلا أن رفضوا ذلك، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وبيوتهم.

والسواحرة بلدة تتبع محافظة القدس، وتبعد عنها حوالي 3 كم، سُميت بذلك نسبة إلى عرب السواحرة الذين يقطنونها، يحدها من الشمال بلدة أبو ديس، وغربًا السواحرة الغربية (جبل المكبر)، وشرقًا بلدة العيزرية، وجنوبًا بلدة العبيدية وعرب التعامرة.