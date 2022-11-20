الاحتلال يقرر تغيير الإجراءات الأمنية عند مستوطناته

فلسطين المحتلة - الرأي

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تغيير الإجراءات الأمنية عند المناطق الصناعية للمستوطنات في الضفة الغربية، بعد عملية سلفيت التي أدت لمقتل 3 مستوطنين على يد الشهيد محمد صوف.

وبحسب ما ذكر موقع "واللا" العبري، اليوم الاحد، "سيتم تشديد الإجراءات وتعيين "حراس أمن" ذات قدرات عالية للتعامل مع أي سيناريوهات، وسيتلقون تدريبات أكبر".

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن هذا التغيير كان معدًا قبل العملية الأخيرة، ولكن لم يتم توزيعها من قبل.

واحتج أكثر من 100 عامل فلسطيني عند مدخل للمنطقة الصناعية لمستوطنة “أرئيل” صباح اليوم، بسبب تشديد الإجراءات وتزايد الازدحامات.