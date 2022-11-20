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"لجنة القوى" تشيد بالتحقيقات الحكومية في حريق جباليا

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:39

جانب من عمل الدفاع المدني خلال الحريق
جانب من عمل الدفاع المدني خلال الحريق

فلسطين المحتلة - الرأي

أشادت لجنة القوى والوطنية والإسلامية بجهود النيابة العامة ووزارة الداخلية في قطاع غزة خلال التحقيقات بحادث حريق بناية سكنية بمخيم جباليا قبل أيام.

وثمنت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، سرعة كشف وإعلان نتائج التحقيق من قبل الجهات الحكومية، داعية المواطنين لاستخلاص العبر مما جرى من كارثة إنسانية أوجعت قلوب الشعب الفلسطيني بأكمله.

وتقدمت بخالص التعزية والمواساة لعموم الشعب الفلسطيني؛ وخاصةً لأسر الشهداء الذين قضوا في الحريق بمخيم جباليا، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة.

ودعت إلى توفير الإمكانيات اللازمة لمساندة الدفاع المدني الفلسطيني لزيادة قدرته على مواجهة الكوارث التي يتعرض لها القطاع المكتظ بالسكان؛ خاصةً في مخيمات اللاجئين التي تعتبر الأعلى في العالم من ناحية الكثافة السكانية.

وطالبت اللجنة محكمة العدل الدولية بتجريم وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، وإنصاف الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.

وشددت على ضرورة رفض سياسات الاحتلال الإرهابية وأية آثار جغرافية أو ديموغرافية نتجت وستنتج عن هذه السياسات والإجراءات غير القانونية والمخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطالبت بالمشاركة الواسعة في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإسماع صوت شعبنا في العالم بأكمله والمطالبة بدعم قضاياه الإنسانية والوطنية.

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