علم فلسطين حاضر في افتتاح مونديال كأس العالم في قطر

الدوحة - الرأي

شهدت فعاليات افتتاح مونديال قطر والمباراة الأولى في البطولة مساء اليوم الأحد، حضوراً للعلم الفلسطيني بشكل لافت، وذلك بعد دعوات ومبادرات لتسليط الضوء على معاناة شعبنا خلال هذه الحدث العالمي.

ولوح العشرات من المشاركين في فعاليات الافتتاح بالعلم الفلسطيني ورددوا هتافات الدعم والنصرة للشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقه على مدار العقود الماضية، مطالبين بالحرية والاستقلال.

وشمل حفل افتتاح المونديال برنامجًا مكونًا من 7 فقرات أحياها فنانون عالميون، ومزجت بين التقاليد القطرية، والثقافة العالمية، وتم خلاله الاحتفاء بالمنتخبات الـ 32 المشاركة، وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم، وبمتطوعي البطولة.

وبدأ النجم العالمي مورجان فريمان حفل افتتاح كأس العالم، وظهر مع مواطن قطري من ذوي الهمم يتلو آيات من القرآن الكريم.

وشهد الحفل فقرة فنية بعنوان "نوستالجيا المونديال"، استعرضت أغاني كأس العالم القديمة مع تميمة كل بطولة، كما قدمت قطر تميمة مونديال 2022 "لعيب" الشبح الذي يحظى بالكثير من المرح، ويرتدي الزي العربي.