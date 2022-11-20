وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر تغيير الإجراءات الأمنية عند مستوطناته وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تعلن النتائج النهائية حول حريق جباليا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن الأسير الجريح "أبو تركي" من الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر 30 عائلة بإخلاء منازلهم شرقي القدس وكالة الرأي الفلسطينية إعلان نتائج التحقيق بحريق منزل عائلة أبو ريا عصر اليوم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الغرب ينفذ مسابقة القرآن الكريم بعنوان "سفير القرآن" وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنهي عدة خلافات مالية بالوسطى ورفح وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي والمعنوي بالوسطى تنظم مسابقة ثقافية وكالة الرأي الفلسطينية البحرية تحذر الصيادين من اصطياد سمكة" الأرنب" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تبدأ حملة مركزية لمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية
أخبار » عربي ودولي

علم فلسطين حاضر في افتتاح مونديال كأس العالم في قطر

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:28

مبارة افتتاح المونديال بين قطر والإكوادور
مبارة افتتاح المونديال بين قطر والإكوادور

الدوحة - الرأي

شهدت فعاليات افتتاح مونديال قطر والمباراة الأولى في البطولة مساء اليوم الأحد، حضوراً للعلم الفلسطيني بشكل لافت، وذلك بعد دعوات ومبادرات لتسليط الضوء على معاناة شعبنا خلال هذه الحدث العالمي.

ولوح العشرات من المشاركين في فعاليات الافتتاح بالعلم الفلسطيني ورددوا هتافات الدعم والنصرة للشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقه على مدار العقود الماضية، مطالبين بالحرية والاستقلال.

وشمل حفل افتتاح المونديال برنامجًا مكونًا من 7 فقرات أحياها فنانون عالميون، ومزجت بين التقاليد القطرية، والثقافة العالمية، وتم خلاله الاحتفاء بالمنتخبات الـ 32 المشاركة، وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم، وبمتطوعي البطولة.

وبدأ النجم العالمي مورجان فريمان حفل افتتاح كأس العالم، وظهر مع مواطن قطري من ذوي الهمم يتلو آيات من القرآن الكريم.

وشهد الحفل فقرة فنية بعنوان "نوستالجيا المونديال"، استعرضت أغاني كأس العالم القديمة مع تميمة كل بطولة، كما قدمت قطر تميمة مونديال 2022 "لعيب" الشبح الذي يحظى بالكثير من المرح، ويرتدي الزي العربي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟