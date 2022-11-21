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علماء: أعلى بركان في كامتشاتكا يطلق القنابل

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:15

علماء: أعلى بركان في كامتشاتكا يطلق القنابل
علماء: أعلى بركان في كامتشاتكا يطلق القنابل

قال معهد علم البراكين والزلازل بفرع أكاديمية العلوم الروسية بالشرق الأقصى، إن بركان "كليوتشفسكايا" استيقظ من سباته وبدأ يطلق القنابل البركانية.

ويتوقع المصدر، بأن سيول الحمم النارية ستنطلق قريبا من هذا البركان الذي يعتبر أعلى البراكين النشطة في أوراسيا.   

و أفادت الخدمة الجيوفيزيائية في كامتشاتكا بأن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا في الليلة الماضية، وبعد هذه الهزات الأرضية، ظهر الوهج في فوهة بركان كليوتشفسكايا.

وقال مدير المعهد أليكسي أوزيروف: "بدأت الانفجارات في قمة بركان كليوتشفسكايا، وهو يشهد حاليا انبعاثات فردية من القنابل النارية بمعدل يصل إلى 10 انفجارات في الساعة. وبسبب العمق الكبير لجوف هذا البركان- حوالي 200 متر - يمكن رؤية بعضها فقط عند الحافة. ويتم تحديد الباقي فقط بفضل الوهج فوق فوهة البركان".

ووفقا للعلماء، سيشتد ثوران البركان لاحقا، ويتوقع تدفق الحمم البركانية، فضلا عن تكوين تدفقات طينية ستغطي مجاري الأنهار في منطقة البركان.

المصدر: نوفوستي

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