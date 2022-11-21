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العلماء: الذوبان السريع للأنهار الجليدية يتسبب بنطلاق بكتيريا خطيرة

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:18

العلماء: الذوبان السريع للأنهار الجليدية يتسبب بنطلاق بكتيريا خطيرة
العلماء: الذوبان السريع للأنهار الجليدية يتسبب بنطلاق بكتيريا خطيرة

اكتشف العلماء في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان أن الذوبان السريع للأنهار الجليدية يحرّر بكتيريا وميكروبات فريدة من نوعها كانت مخبأة عن الناس تحت ستار الجليد.

وقال العالم، أرفين إدواردز المشارك في الدراسة "نرى أن أنهارا جليدية تذوب بسرعة، لتطلق مئات الآلاف من الميكروبات الفريدة التي لم تكن معروفة من قبل." وأضاف قائلا "ليست لدينا معلومات كاملة حتى الآن لفهم قيمة هذه البكتيريا أو مدى خطورتها".

ويعتقد الخبراء أنه يمكن استخدام بعض الميكروبات مستقبلا في الطب، لا سيما في إنتاج مضادات حيوية جديدة. مع ذلك، فإن بعض الباحثين يخشون من أن البشر والحيوانات ليسوا محصّنين ضد الميكروبات التي تخفيها الأنهار الجليدية مدى ملايين السنين، ما قد يؤدي إلى اندلاع أوبئة خطيرة.

ويقوم علماء من مشروع Vanishing Glaciers Project برحلات استكشافية حول العالم لجمع العينات ودراسة التنوع البيولوجي للأنهار الجليدية.

يذكر أن معدلات الذوبان ازدادت إلى حد بعيد خلال العقديْن الماضيين. وفي أعوام 2000-2010، كان هذا المؤشر حوالي 44.4 مليار طن سنويا، بينما ارتفع في العقد التالي إلى 51.9 مليار طن سنويا.

المصدر: تاس

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