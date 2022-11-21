مانشيني يعترف بالفشل الخططي عقب الخسارة الودية أمام النمسا

لم ينجح قرار روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا لكرة القدم باللجوء لطريقة 3-4-3 ليخسر الفريق 2-صفر خارج أرضه أمام النمسا على ملعب إرنست هابل في مباراة ودية جرت يوم الأحد.

وخسرت إيطاليا، التي غابت عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، في فيينا بواسطة هدفين لإكسافر شلاجر وديفيد ألابا في الشوط الأول.

وقال مانشيني لمحطة رايا سبورت التلفزيونية “التجربة لم تسر على ما يرام. لم نضغط فعليا بواسطة المهاجمين في الشوط الأول، مما تسبب في فجوات ضخمة ومشكلات كبيرة.

“كان الشوط الثاني جيدا. أهدرنا في الشوط الأول فرصة سانحة في البداية ثم ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية بسبب ضغطهم لشن هجمات مرتدة. لقد عانينا بشكل أكبر.

“اعتقد أننا قدمنا أداء أفضل بعد الاستراحة واضعنا فرصة هز الشباك لمرة واحدة. بعض هؤلاء اللاعبين لم يشاركوا منذ فترة وسيستغرق الأمر بعض الوقت (للتأقلم)”.

وستأخذ إيطاليا بطلة أوروبا استراحة حتى العام الجديد. وستكون مباراتها التالية المقررة ضمن تصفيات بطولة أوروبا أمام إنكلترا في مارس/ آذار المقبل.

وقال مانشيني “شاهدت فريقا جيدا في الشوط الثاني ولم يحالفنا الحظ في التسجيل، لكن سنحت لهم في المقابل عدة فرص.. إنه لأمر مؤسف أن ننهي العام بهزيمة”.

(رويترز)