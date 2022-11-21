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أمطار متفرقة غداً

الطقس: أجواء غائمة جزئياً ولا تغير على درجات الحرارة

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:37

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على المناطق الساحلية في ساعات الصباح الباكر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وخلال ساعات المساء يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق تشتد خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 

 

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