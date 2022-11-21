كيف يمكن منع هشاشة العظام؟.. اعرف التفاصيل

حوالي نصف النساء فوق سن الخمسين وحوالي 1 من كل 4 رجال يتعرضون لكسر في العظام بسببهشاشة العظام. ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من هشاشة العظام وتجنب الكسور المؤلمة، على سبيل المثال ، تأكد من حصولك على الكثير من الكالسيوم في نظامك الغذائي اليومي، و يمكنك الحصول على الكالسيوم من كل من الأطعمة والمكملات الغذائية. و التحقق من عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام وتغيير العوامل التي يمكنك التحكم فيها، بالإضافة الى توقف عن التدخين إذا كنت مدخنًا، وفقا لما نشره موقع webmd

الشيء المهم للغاية الذي يمكنك القيام به هو التأكد من ممارسة الكثير من التمارين. التي تحفز تمارين حمل وزن الخلايا التي تصنع عظامًا جديدة. من خلال زيادة تمارين حمل الوزن ، فإنك تشجع جسمك على تكوين المزيد من العظام. مما يؤخر أو حتى يعكس العملية المدمرة لهشاشة العظام التي تؤدي إلى كسور مؤلمة أو منهكة. ومن خلال إضافة تمارين القوة إلى روتين التمرين ، يمكنك تحسين قوة عضلاتك ومرونتها وتقليل احتمالية السقوط. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول خيارات التمرين المناسبة لك.

عوامل الخطر لهشاشة العظام



يختلف معدل فقدان العظام من شخص لآخر. لكن في منتصف العمر ، تصبح العظام أرق. تؤثر العديد من الأشياء على مدى سرعة أو بطء فقدان العظام.

مستوى نشاطك

كم تحصل على الكالسيوم

تاريخ عائلتك

تاريخك في تناول بعض الأدوية ، مثل الكورتيكوستيرويدات (نوع من الأدوية الستيرويدية التي تحد من الالتهاب) ، أو غيرها من الأدوية التي تثبط جهاز المناعة

عادات نمط حياتك ، مثل ما إذا كنت تدخن أو كمية الكحول التي تتناولها

سواء كنت تعاني من أمراض مزمنة معينة تؤثر على الكلى والرئتين والمعدة والأمعاء أو تغير مستويات الهرمونات

بداية سن اليأس

انقطاع الطمث والإستروجين وهشاشة العظام

الإستروجين مهم للحفاظ على كثافة العظام عند النساء. عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث ، تزداد سرعة فقدان العظام. يمكن أن يحدث هذا مع انقطاع الطمث الطبيعي أو انقطاع الطمث الجراحي المبكر إذا تمت إزالة المبيضين.