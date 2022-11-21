لتجنب نزلات البرد.. 7 وجبات خفيفة تقوى مناعة طفلك

مع تزايد حالات الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا ، فإن تضمين بعض العناصر الغذائية في نظامك الغذائي قد يعزز نظام المناعة لديك ويساعدك على البقاء بعيدًا عن المرض، ولكن الأطفال معرضون بشكل خاص للإصابة خلال موسم البرد والإنفلونزا، بسبب تواجدهم في فصل دراسي على مقربة من الأطفال الآخرين كل يوم ، وربما عدم ممارسة نظافة لليدين ووضع أيديهم في أفواههم بشكل متكرر أكثر من البالغين ، ويمكن تقوية مناعتهم من خلال الوجبات الخفيفة لإدخال بعض العناصر الغذائية الداعمة للمناعة لمساعدة أطفالك على اجتياز موسم البرد والإنفلونزا بنظام مناعي قوي، من فيتامين ج إلى فيتامين د ، وحتى البروتين ، بما في ذلك العناصر الغذائية الرئيسية في وقت الوجبة الخفيفة ، وإليك بعض الوجبات الخفيفة الداعمة للمناعة وفقا لما نشره موقع " eatthis".

عصير أخضر

يعد العصير الأخضر المصنوع من السبانخ والمانجو المجمد والأناناس مزيجًا مناسبًا للأطفال يسهل صنعه ، السبانخ والمانجو مصادر ممتازة لفيتامين سي ، والتي يمكن أن تدعم جهاز المناعة.

بذور قرع العسل



تعتبر بذور قرع العسل وجبة خفيفة ممتعة ومقرمشة ، كما أنها مصدر ممتاز للزنك ، وهو أمر مهم لصحة المناعة وقد يقصر من مدة نزلات البرد، يمكن أن وضعها في خبز الحبوب الكاملة أو الفاكهة فهى بمثابة وجبة خفيفة لطيفة تدعم المناعة.

زبادي بالفراولة



يمكن أن يوفر كوب واحد من الفراولة 100 في المائة من احتياجات طفلك اليومية من فيتامين سي ، والزبادي مصدر جيد للبروبيوتيك ، الذي يدعم صحة الأمعاء، يعيش جزء كبير من جهازك المناعي في الأمعاء ، وتشير الأبحاث الأولية إلى أن البروبيوتيك قد يدعم نظام المناعة الصحي .

عصير برتقال



طالما أنك تستخدم عصير برتقال 100٪ فهو يوفر فيتامين C ، وهو عنصر غذائي قد يقصر مدة وقساوة أعراض البرد ، يحتوي عصير البرتقال أيضًا على الكاروتينات ، مثل بيتا كاروتين ، والتي تساعد في دعم صحة المناعة أيضًا.

الحبوب المدعمة بالحليب



قد يُنظر إلى الحبوب على أنها طعام الإفطار فقط ، ولكن عند الاستمتاع بها مع الحليب ، يمكن أن تكون وجبة خفيفة مليئة بالعناصر الغذائية الداعمة للمناعة مثل البروتين وفيتامين د والزنك، أضف حصة من التوت أو بعض شرائح الموز إلى وعاء الحبوب للحصول على المزيد من العناصر الغذائية وتعزيز النكهة الحلوة بشكل طبيعي.

كيوي مغطى بالشوكولاتة



الكيوي مصدر للألياف وفيتامين ج والمركبات النباتية. يمكن بالتأكيد الاستمتاع بالكيوي بمفرده ، ولكن لجعله أكثر متعة في تناول الطعام .

تفاح قرفة مطبوخ



التفاح مفضل للأطفال بغض النظر عن مدى الاستمتاع به، وطالما يتم استهلاك القشرة ، سيحصل الأطفال على دفعة من مركب نباتي يسمى كيرسيتين ، والذي قد يساعد في دعم صحة المناعة .