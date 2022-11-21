حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في عدة بلدات ومن بالضفة الغربية المحتلة والقدس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إسماعيل عصام محمد عودة (27 عاما)، ومحمد حسن جلاد (40 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، ونشرت قناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منزل الشاب راتب البالي في منطقة الهدف، قبل ان تعتقله.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ياسر عبد الرحمن مسالمة (25 عاما)، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل

كذلك اعتقل الاحتلال كلاً من: محمد داوود الحلبية، وإسماعيل أحمد جاموس، ومحمد أبو هلال، ونجله أمجد، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها في بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة.