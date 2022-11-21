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إصابة شابين برصاص الاحتلال في جنين

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:05

جنين – الرأي:

أصيب اليوم الإثنين، شابان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية وأمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت جنين، ونشرت قناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منزل الشاب راتب البالي في منطقة الهدف، قبل ان تعتقله.

وأضافت، أن مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الاعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة للاسعاف، ومنعت الصحفيين من الاقتراب من تلك المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن شابين أصيبا بجروح طفيفة بالرصاص الحي في الكتف والقدم، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

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