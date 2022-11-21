مارك زوكربيرج يكشف خطته الاستثمارية ب

قال مارك زوكربيرج من شركة ميتا، إن واتس آب وماسنجر سيدفعان نمو مبيعات الشركة، على الرغم من أن الشركة استثمرت ما لا يقل عن 36 مليار دولار في ميتافيرس، وفي اجتماع على مستوى الشركة، تحدث عن التدفق النقدي الهائل الناتج عن الإعلانات على فيس بوك وإنستجرام.



ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سعى الرئيس التنفيذي إلى معالجة مخاوف الموظفين والتعامل مع الأسئلة الموجهة بعد أسبوع من تسريح عملاق التكنولوجيا 11 ألف عامل، وقال: "نتحدث كثيرًا عن الفرص طويلة المدى جدًا مثل ميتافيرس، ولكن الحقيقة هي أن الرسائل التجارية من المحتمل أن تكون الركيزة الرئيسية التالية لأعمالنا حيث نعمل على تحقيق الدخل من واتس آب وماسنجر بشكل أكبر".



تمكن ميتا بعض المستهلكين من التحدث والتعامل مع التجار من خلال تطبيقات الدردشة، بما في ذلك ميزة جديدة تم الإعلان عنها يوم الخميس في البرازيل.



وتمثل تعليقاته تحولًا كبيرًا عن تركيزه خلال العام الماضي على القيام باستثمارات ضخمة في خطط الشركة لأجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والترويج لها علنًا.



ويُقصد بالعالم الرقمي الافتراضى حتى الآن أن يكون مكانًا يمكن للناس فيه التسوق والعيش والعمل يومًا ما من خلال الوصول إليه باستخدام أجهزة واقع افتراضى ومعزز، وقد قال زوكربيرج سابقًا إنه يريد أن يكون هناك مليار شخص ينفقون الأموال على السلع الرقمية في النهاية.