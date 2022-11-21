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المالية: صرف طلبات العلاج المسجلة خلال شهر 2021/12

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:07

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة المالية عن صرف الطلبات الخاصة بحالات العلاج المسجلة التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الإلكتروني خلال شهر 2021/12.

وبينت الوزارة أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 188 مستفيد بمبلغ اجمالي 237.100 شيقل.

كما قررت الوزارة صرف طلبات زراعة أطفال الأنابيب التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني، للحالات التي تم دراستها في بداية عام 2022، والتي بلغت أعمار الزوجات أكثر من 40 عاما، ولم تستفيد من قبل.

وذكرت أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 26 مستفيد، وبمبلغ اجمالي 87.500 شيكل.

كما قررت الوزارة صرف مصاريف الجنازة التي تم اعتمادها والمسجلة عبر التسجيل الالكتروني خلال شهر 2022/3، ويستفيد من القرار 146 مستفيداً بمبلغ اجمالي 114.329 شيكل.

وأشارت إلى أن الصرف سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 2022/11/22 عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل مساعيها للتخفيف عن الموظفين، وسيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الامكانيات المالية المتاحة.

 

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