شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

جنين – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن استشهاد الشاب محمود عبد الجليل السعدي (18 عاما)، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في البطن، خلال اقتحامها جنين.

كذلك قالت وزارة الصحة إن اصابتان وصلتا مستشفى جنين الحكومي، أحدهما متوسطة بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة ثانية طفيفة.

وكانت قوات من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، منطقة الهدف في مدينة جنين، وحاصرت منزل، حيث اندلعت مواجهات في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الاعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة للاسعاف، ومنعت الصحفيين من الاقتراب من تلك المنطقة.