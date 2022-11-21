مدارس الأوقاف الشرعيّة تُنفّذ حصص مشاهدة نموذجيّة في مبحث العلوم

غزة- الرأي

نفّذت دائرة مدارس الأوقاف الشرعيّة سلسلة حصص المشاهدة النموذجيّة للطلبة في مبحث العلوم، وذلك في إطار مواكبة التطور العلميّ والتربويّ والتقنيّ.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة عبد السلام قوصة، ومدير المدرسة أحمد أبو عطا، والمشرف التربويّ حسن الضابوس، والمشرف التربويّ في مديريّة التربية والتعليم شرق غزة إياد النبيه، ولفيف من معلّمي مباحث العلوم.

بدوره، استعرض قوصة أهمية حصص المشاهدة في تطوير استراتيجيات التعلم النشط، حيث عُرض درسٌ توضيحيّ بعنوان (طرق توصيل المقاومات للصف التاسع الأساسيّ)، واستُخدمت الألعاب التعليمية والتعلم بالتجريب، إضافةً إلى استخدام برنامج المحاكاة (phot)، من خلال العرض باستخدام جهاز (lcd).

وأشار إلى أنّ الحصص شهدت تطبيقًا عمليًّا مباشرًا من المعلمين والطلاب، وذلك باستخدام الأجهزة الإلكترونيّة ذات الصلة، إضافةً إلى التطبيق الإلكترونيّ على برامجَ حاسوبيّةٍ خاصة، لافتًا أنّ الحصص ساهمت في تنمية القدرات العلميّة والمهاريّة والشخصيّة.