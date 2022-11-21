وكالة الرأي الفلسطينية وزارة شؤون المرأة تفتتح برنامج تدريبي لمؤسسات المجتمع المدني وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تستعد لإحياء اليوم العالمي لضحايا حوادث السير وكالة الرأي الفلسطينية صور|| "القضاء العسكري" تتلف كميات من المواد المخدرة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تحتفي بإطلاق تطبيق منتدى الحفّاظ للأسير "رمضان مشاهرة" وكالة الرأي الفلسطينية "المواصفات والمقاييس" تنظم زيارات ميدانية لفحص صهاريج الوقود وكالة الرأي الفلسطينية الأسير الزبيدي يعاني أوضاعاً إنسانية مقلقة في عزل "عسقلان" وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تختتم دورة تأهيل داعيات في المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تبحث مع الوزارات المختصة آليات متابعة العمل النقابي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشدد على أهمية تحصين الأغنام ضد الأمراض
أخبار » أخبار الأسرى

الأسير الزبيدي يعاني أوضاعاً إنسانية مقلقة في عزل "عسقلان"

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:44

الأسير الزبيدي
الأسير الزبيدي

الضفة المحتلة - الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير زكريا الزبيدي يواجه ظروف عزل قاسية داخل عزل "عسقلان".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن إدارة السجون تحتجز الأسير الزبيدي في ظروف إنسانية مقلقة، وكان قد تنقل قبل ذلك بين سجون (إيشل وريمونيم وأيالون ورامون) وسط تضييقات شديدة عليه.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تتعمد كل عدة أشهر تجديد قرار العزل بحقه، كجزء من الإجراءات العقابية التي تنتهجها بحق أسرى نفق الحرية حتى بعد صدور الأحكام ضدهم، ومن المفترض أن ينتهي قرار العزل الأخير الصادر بحق الزبيدي خلال شهر آذار/مارس المقبل.

وكان الزبيدي قد أُعيد اعتقاله بعد أن انتزع حريته من سجن جلبوع هو ورفاقه الآخرين، بتاريخ 11 من أيلول/سبتمبر من العام الماضي هو ورفيقه الأسير محمد العارضة، وذلك قرب قرية أم الغنم في الجليل الأسفل، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، مع وقف تنفيذ من 8 شهور إلى 3 سنوات.

والأسير الزبيدي (45 عاماً) من مخيم جنين، وهو من عائلة مناضلة، وجميع أشقائه خاضوا تجربة الاعتقال، ووالدته وشقيقه استشهدا خلال الاقتحام الكبير لمخيم جنين عام 2002، وشقيقه داوود ارتقى شهيداً في شهر أيار/مايو الماضي.

والزبيدي متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وهو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح، ومدير عام في هيئة الأسرى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟