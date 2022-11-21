هنية يُهنئ أمير قطر بنجاح افتتاح بطولة كأس العالم

وكالات-الرأي:

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية برقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بنجاح افتتاح بطولة كأس العالم.

وقال رئيس الحركة: "نُبرق بالتهنئة القلبية الحارة لسموكم، وللشعب القطري الأصيل، ولشعوبنا العربية والإسلامية؛ هذا الإنجاز الكبير، بعد جهد عظيم، وعمل متواصل دؤوب على مدار سنين، وتجاوز للتحديات والعقبات؛ تُوّج بإبداع وإتقان في افتتاح بطولة كأس العالم، التي تقام لأول مرة على أرض عربية وإسلامية، في إنجاز رائد وتاريخي لدولة قطر الشقيقة، التي أبهرت الجميع وهي تسطر الإنجازات والإبداعات المتتابعة في كل المجالات، وتُظهر الرقي الحضاري للأمة العربية والإسلامية".

وعبّر عن عميق اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل قطر الخير والإبداع المليء بالإنجازات الرائدة والراقية، راجيًا لقطر التوفيق في إتمام هذا الإنجاز بنكهته العربية الإسلامية الأصيلة، وداعيًا الله لسمو الأمير دوام الحفظ والتوفيق، ولدولة قطر الشقيقة مزيدًا من التقدم والإنجاز والازدهار.