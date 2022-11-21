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الاحتلال يُسجل رقمًا قياسيًا في بيع السلاح عام 2021

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:41

ارشيف
ارشيف

الداخل المحتل-الرأي:

ادعت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم، الإثنين، أن الاحتلال سجل رقمًا قياسيًا في بيع السلاح خلال عام 2021، وارتفعت حجم الصفقات الجديدة التي وقعت في السنة الماضية إلى 30 بالمئة.
 
وقالت الصحيفة العبرية، "إن الصناعات الأمنية "الإسرائيلية" سجلت صفقات بمبلغ 11.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار في 2020".
 
وذكرت أن عام 2022 يمكن أن ينتهي بأرقام عالية، بفضل عدد من الصفقات الضخمة، بالرغم أن عدد الصفقات التي صادق عليها قسم الرقابة على التصدير في هذه السنة قليل نسبيا مقارنة مع السنوات السابقة، وتمت المصادقة على عدد أقل بقليل من 4 آلاف صفقة، مقابل 6 آلاف صفقة في 2020، و5400 في العام الماضي.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عوامل رئيسية تدفع بالتصدير الأمني "الإسرائيلي" إلى الأعلى، وهي التطبيع مع بعض الدول العربية والحرب في أوكرانيا.
 
وأكدت أن اتفاقات التطبيع التي وقعت عليها إسرائيل قبل عامين تقريبا مع الإمارات والبحرين والمغرب، رفعت التصدير الأمني إلى دول المنطقة، وفي السنة الماضية، بلغت المبيعات لدول الخليج نحو 7 في المئة من إجمالي الصفقات.

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