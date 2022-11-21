الصحة تثمن دور قناة الكوفية في دعم القضايا الوطنية والصحية

غزة- الرأي

ثمن مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام د. أشرف القدرة الدور الريادي المتميز لقناة الكوفية الفضائية في دعم القضايا الوطنية والصحية، جاء ذلك خلال زيارة لمقر القناة حيث كان في استقبالهم أ. أحمد حرب مدير مكتب قناة الكوفية في قطاع غزة وعدد من كوادر القناة.

وتحدث د. القدرة حول التطور الذي تشهده مرافق الوزارة، والتي بدأ يلمسها المواطن من خلال تلقيه الخدمة الصحية في مراكز ومستشفيات الوزارة الصحية التي من شأنها أن تزيد ثقة المواطن بكوادر وزارة الصحة.

كما تم التباحث حول سبل التعاون ما بين القناة ووزارة الصحة، بما يعكس حجم الجهد المبذول في تقديم الخدمات الصحية والتي تظهر في العمليات النوعية وفتح أقسام ومستشفيات جديدة ومتابعة مستمرة لكوادر العمل في الوزارة.

بدوره، أشاد أ. أحمد حرب بالتطور المستمر داخل المرافق الصحية، والاستجابة التي تبديها العلاقات العامة والإعلام في الوزارة في التعاطي مع المؤسسات الصحفية، مثمناً حجم التعاون المشترك بين قناته ووزارة الصحة.

وأكد أ. حرب أن قناة الكوفية ماضية في تطوير العلاقة بين القناة والوزارة بما ينعكس في تنمية تغطية كافة الأنشطة والفعاليات التي تظهر للمواطن حجم الجهد المبذول من قبل وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية.