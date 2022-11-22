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الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا بالضفة والقدس

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:16

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة طالت ٢٣ مواطنا.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خالد نوابيت من قرية برقا شرق رام الله بعد أيام قليلة من الإفراج عنه من سجون السلطة التي أمضى فيها قرابة خمسة أشهر، علما أنه اعتقل عدة مرات سابقا كانت آخرها لمدة عامين ونصف بتهمة إيواء الأسير عاصم البرغوثي.

وأوضح أن القوات اعتقلت الفتى عمر القطاوي من مخيم بلاطة شرق نابلس والأسير المحرر عماد زياد أبو الهيجا من بلدة اليامون غرب جنين والمحرر أحمد براهمة شقيق الشهيد عصام براهمة من قرية عنزا جنوب جنين وأحمد محمد زيود من بلدة السيلة الحارثية غربا.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عنتر حامد ومحمود حامد من بلدة سلواد شرق رام الله والشقيقين قصي وعدي عيسى ربيع من قرية دير أبو مشعل غربا وسائد عبد سدر ويوسف عدنان العيدة من الخليل ويونس غازي عودة من طولكرم وخالد مراد مرعي من بلدة بلعا شرقا، والشابين شهريار بلعاوي والمحرر يوسف عزات أبو دية من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت القوات كلا من: فراس هيكل ونجله خليل من ضاحية السلام ببلدة عناتا شرق القدس، والفتية مالك وآدم الرجبي وحسين دار عيسى من حي بطن الهوى ببلدة سلوان والفتية يزن وأيوب وحكم رويضي من البلدة.

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