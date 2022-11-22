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12 من ذوي أسرى غزة يزورون أبنائهم بسجن "بئر السبع"

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:23

جانب من توجه أهالي الأسرى لزيارة أبنائهم بالسجون
جانب من توجه أهالي الأسرى لزيارة أبنائهم بالسجون

غزة - الرأي

توجهت فجر يوم الثلاثاء، دفعة من ذوي أسرى قطاع غزة لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن 12 مواطنًا من ذوي الأسرى توجهوا فجر اليوم لزيارة 8 أسرى في سجن "بئر السبع" عبر حاجز بيت حانون.

وقالت الوزارة، إن طاقمها رافق أهالي الأسرى لحظة انطلاقهم من أمام مقر الصليب الأحمر بغزة ضمن برنامج "مؤازرة".

ودعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ خطوات جدية للضغط على الاحتلال لوقف قرار حرمان نحو 100 أسير من قطاع غزة من الزيارة منذ أكثر من خمسة أعوام.

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