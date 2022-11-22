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بمناسبة يوم الطفل العالمي.

المدهون يوجه رسالة لمؤسسات دولية حول معاناة الأسرى الأطفال

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:27

المدهون
المدهون

غزة - الرأي

وجه وكيل وزارة الأسرى والمحررين في غزة بهاء الدين المدهون رسالة عاجلة لعدد من المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون الأطفال في ذكرى اليوم العالمي للطفل.

وتطرق المدهون في رسالته لجملة من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الأطفال منذ لحظة اعتقالهم والتنكيل بهم وتعريضهم لتعذيب نفسي وجسدي وحتى إصدار الأحكام الجائرة بحقهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية كالحق في التعليم وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وزيارة الأهالي.

وشدد المدهون في رسالته على ضرورة التحرك بشكل عاجل على المستوى الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق اطفال فلسطين وعلى رأسهم الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، وإلزام الاحتلال بما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأطفال ومدى قانونية احتجازهم واعتقالهم.

وشملت المؤسسات التي تلقت الرسالة "المقرر الخاص المعني بالتعذيب، المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة والعقوبات اللاإنسانية – فرنسا، المنظمة العالمية لمنع التعذيب، مؤسسة الدفاع عن حقوق الطفل الدولية، الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، المنظمة العربية لحقوق الانسان – بريطانيا".

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