تأجيل جلسة محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة

القدس المحتلة - الرأي:

أجلّت محكمة صلح الاحتلال في مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة إلى العشرين من شهر كانون الأول المقبل.

وقال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد ابو عصب، إن محكمة صلح الاحتلال أجلّت الجلسة، وأبقت على الشروط ذاتها الخاصة بالحبس المنزلي، ومنع الاتصال والتواصل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية غوشة في الرابع من أيلول الماضي، بعد أن اقتحمت منزل عائلتها واعتقلتها، واستولت على هاتفها وحاسوبها.

ومددّت محكمة الاحتلال اعتقالها عدة مرات، قبل أن تقرر في الثالث عشر من الشهر ذاته الإفراج عنها، بشرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي.