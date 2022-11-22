وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرف على تنفيذ أربعة مشاريع لإعادة إحياء البلدة القديمة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبحث تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر تحيي الفعالية العالمية للتوعية لاستخدام المضادات الحيوية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث وضع بروتوكولات لخدمة جراحة المسالك البولية بالمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس توقع عقودًا لتشغيل عمال لصيانة الشوارع والأرصفة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ومؤسسة تامر تطلقان حملة " أبي اقرأ لي" للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية المالية والاقتصاد تنظمان زيارة تفقدية لإتحاد الصناعات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: القوى البشرية تنظم دورة أساسيات جراحة الحروب وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يفتتح دورة توجيه المعلم الجديد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مشتهى: سنحرر الأسرى بصفقات عدة ونحذّر من المساس بهم

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:51

مشتهى
مشتهى

غزة - الرأي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهى، أن حركته أخذت على عاتقها تحرير جميع الأسرى، متعهداً ببذل كل جهد ممكن لتحرير الأسرى عبر صفقات وليست "صفقة واحدة".

وقال مشتهى في كلمة خلال إشهار كتاب "درع القدس" اليوم الثلاثاء، "آن الأوان أن تتحرك أمتنا للعمل على تحرير أسرانا وبذل كل جهد مادي وسياسي ومعنوي لنصرتهم"، محذراً من الإساءة للأسرى "أسرانا خط أحمر والإساءة لهم هي إساءة لكل شعبنا".

وأصدرت الكتاب الهيئة القيادية العليا لحماس بالشراكة مع الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية بالحركة.

وتعهد مشتهى بأن تكون هناك صفقات لتحرير الأسرى وليست صفقة واحدة، مضيفا: "نعد أسرانا لبذل كل جهد ممكن لتحريرهم، ونؤكد أنه لا يوجد سقف للجهد الذي يبذل لتحريرهم".

وشدد على أن الاحتلال يتستر خلف ضعفه وعاجز عن خطو أي خطوة باتجاه إجراء صفقة تبادل، لافتاً إلى أن "حكومة الاحتلال تعلم أن أي صفقة تبادل سيشكل فجرًا جديدًا ومستقبل جديدٌ لشعبنا." 

وأضاف مشتهى "ستأتي حكومة إسرائيلية فاشية ونعلم أنها ستتغول على أسرانا داخل السجون. " وأكمل " كلنا ننبري للدفاع عن أسرانا بكل وسيلة ممكنة.. ونحذر العالم أن أي اعتداء عليهم لن يمر مرور الكرام".

 وجدد مشتهى تحذير الاحتلال من دخول غزة "إذا ما تجرأ الاحتلال على دخول غزة فجيشنا جاهز على زيادة الغلة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟