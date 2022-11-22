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جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة بشأن إطلاق النار

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:12

الداخل المحتل- الرأي

ذكرت صحيفة عبرية بأن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" أصدرت، اليوم الثلاثاء، تعليمات لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم إطلاق النار نحو راشقي الحجارة الفلسطينيين.

ووفق صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، إن جنود الاحتياط الذين وصلوا مساء أمس للخدمة في منطقة نابلس تلقوا إحاطة قبل بدء أيام خدمتهم، وطُلب منهم تجنب إطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة.

وبحسب الإحاطة فقد كتب أنه “كقاعدة عامة، لا ينبغي إطلاق الذخيرة الحية على قاذف الحجارة “، ويمكن تنفيذ إجراء اعتقال ضد قاذف حجارة، على الفور فقط وبالقرب من الحادث عندما يعرض الرشق بالحجارة مستوطنًا للخطر ويستهدف محورًا رئيسيًا في الطرقات.

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