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حماس: "طريق الأنفاق" في القدس سياسية عدوانية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:39

القدس المحتلة- الرأي

قال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة، إن مواصلة مشاريع التوسع الاستيطاني وبناء الجسور والأنفاق بين القدس والمستوطنات المحيطة بها، وآخرها اعتزام بلدية الاحتلال افتتاح القسم الشمالي من مشروع توسعة ما يُسمّى (طريق الأنفاق)؛ هو جزءٌ من سياسة عدوانية مستمرة تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة، وعزلها عن هويتها الفلسطينية.

وأكد حماده أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، وأن مشاريع الاحتلال وسياساته العدوانية لن تفلح في تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة.

وشدد على أن جماهير شعبنا الفلسطيني البطل ستقف في وجه مخططات الاحتلال الاستيطانية، وستبقى ثابتةً تحمي القدس وتقاوم كل سياسات التهويد والتهجير.

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