شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

استشهد فتى وأصيب آخرون مساء أمس الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتى أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس.

كما أصيب خمسة آخرون بينهم إصابة حرجة بالبطن ووصفت بقية الإصابات بالمستقرة.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية بينها جرافة مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك شرقي نابلس، وانتشرت جنود قناصة في عدد من البنايات بمحيط قبر يوسف.

كما توغلت قوات إسرائيلية راجلة من النقطة العسكرية في جبل جرزيم عبر حي الضاحية.

ودارت مواجهات عنيفة بينها وبين الشبان الذين أشعلوا الإطارات المطاطية في شارع عمان، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز.

وأفادت وزارة الصحة بأن خمس إصابات تم نقلها إلى مستشفى رفيديا بينهما حالتان حرجتان و4 إصابات أخرى بحالة مستقرة.