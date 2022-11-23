كيف يؤثر النوم 6 ساعات فقط على جسمك؟

كشف خبير نوم بارز أنه إذا كنت تحصل على 6 ساعات فقط من النوم كل ليلة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد 4 مرات.

وفقا لتقرير موقع " dailymail"، هناك علاقة كبيرة بين النوم وصحتك، فهو يؤثر على كل شيء من الذاكرة إلى الوظيفة الإدراكية ، ومستويات التوتر ، والرفاهية العاطفية وحتى بشرتنا وصحتنا العامة.

بدون 7 أو 8 ساعات كل ليلة ، يمكنك أن تتوقع آثارًا جسدية وعقلية وعاطفية، بالنسبة لمستويات الطاقة الجسدية لدينا ، فإن النوم أمر حيوي" .

يتم إنتاج حوالي 70 % من هرمون النمو البشري (هرمون النمو البشري) في النوم العميق ، وهو ليس مسؤولاً فقط عن صحة الجلد ، ولكن كل خلية في الجسم، وهذا، عندما ننام ، فإن أدمغتنا "تزيل السموم" من السم العصبي الذي يمكن أن يؤدي بخلاف ذلك إلى ضباب الدماغ وفقدان الذاكرة وحتى مرض الزهايمر.

عاطفياً ، بعد ليلة واحدة من عدم كفاية النوم ، يمكن أن يرتفع هرمون الإجهاد الكورتيزول بنسبة تصل إلى 37 %، مما يجعلنا نشعر بالتوتر والقلق والانزعاج".

التأثير طويل المدى لعدم كفاية النوم هو أسوأ من ذلك ، من زيادة بنسبة 45 % في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى النوع الثاني من مرض السكري واضطرابات القلق.

وفقا للتقرير يمكن تطبيق روتين ما قبل النوم كل مساء لتنعم بليلة نوم مثالية:

* مارس دائمًا التنفس العميق والتأمل وتتناول مكمل المغنيسيوم كل ليلة ، والذي يُعرف أيضًا أنه يعزز النعاس والاسترخاء.

* شرب كوب من شاي البابونج وتجنب أي ضوء أزرق قبل أن تستقر في السرير، الضوء الأزرق ، طيف الضوء الذي يقمع الميلاتونين ويساهم في صعوبات النوم ، ينبعث من مصابيح سقف حمامك وكذلك غرفة النوم والهاتف".

لهذا السبب ، حتى إذا كنت تعمل بجد لتجنب الأجهزة وتقليل التعرض للضوء الأزرق ، فسيظل هذا التراجع في اللحظة التي تدخل فيها حمامك للذهاب إلى المرحاض أو الاستحمام في المساء.