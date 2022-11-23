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كيفية التحكم في ساعة أبل الذكية باستخدام هاتفك الأيفون

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:33

كيفية التحكم في ساعة أبل الذكية باستخدام هاتفك الأيفون
كيفية التحكم في ساعة أبل الذكية باستخدام هاتفك الأيفون

تتيح ميزة Apple Watch Mirroring للمستخدمين التحكم الكامل في Apple Watch عبر هاتفك  الأيفون، فهي لديها ميزات مساعدة مثل التحكم بالتبديل والتحكم الصوتي، وفيما يلي بعض الخطوات لإدارة التحكم في Apple Watch عبر أيفون كما يلى:

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز أيفون المقترن
2. انتقل إلى إمكانية الوصول
3. اضغط على Apple Watch Mirroring
4. قم بتشغيل خيار Apple Watch Mirroring.
 
حيث ستظهر صورة تعكس شاشة Apple Watch الخاصة بك على أيفون الخاص بك،  استخدم الإيماءات على الصورة المعكوسة.
 
إليك كيفية تشغيل Apple Watch Mirroring وإيقاف تشغيله
1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز أيفون الخاص بك.
2. انقر فوق إمكانية الوصول.
3. اضغط على Apple Watch Mirroring.
4. الآن ، قم بتشغيل Apple Watch Mirroring.
 
وتظهر Apple Watch الآن على أيفون ، ويظهر مخطط أزرق حول الساعة يشير إلى تمكين الانعكاس.
ويمكن للمستخدمين التحكم في Apple Watch من خلال النقر والتمرير على صورة الساعة التي تظهر على أيفون، كما يمكن الوصول إلى ميزة Apple Watch Mirroring على Apple Watch Series 6 و Apple Watch Series 7 و Apple Watch Series 8.

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