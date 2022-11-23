6 ابتكارات مدهشة فى المونديال

تقام حاليا بطولة كأس العالم في قطر والتى بدأت في 20 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر، والتى تعتبر المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية الحدث، وستكون أيضًا أول نسخة تقع فيها الملاعب على مسافة قريبة من بعضها البعض، وهو خبر سار لجميع مشجعي كرة القدم الذين يسافرون بالطائرة، ومع ذلك، في حين أن كل هذا يجعل من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر حدثًا "لا ينبغي تفويته"، هناك عامل واحد يجعل هذه النسخة من البطولة أكثر خصوصية - التكنولوجيا.



وفيما يلي 6 تقنيات مبتكرة ستبهر الجماهير واللاعبين على حد سواء في كأس العالم FIFA قطر 2022:

كرة الرحلة

شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر تقديم كرة القدم Al Rihla أو الرحلة، حيث تم تجهيز الرحلة بنظام تعليق جديد، والذي يحتوي على وحدة قياس بالقصور الذاتي (IMU) يمكنها الكشف عن حالات "التسلل" الضيقة، حيث تضم مستشعر في وسط الكرة يقوم بإرسال بيانات الكرة إلى غرفة عمليات الفيديو بمعدل 500 مرة في الثانية ، مما يسمح بالكشف الدقيق للغاية عن نقطة الركلة.

كرة الرحلة



تقنية التسلل شبه الآلي "Semi-automated offside"

استخدم FIFA نظامًا جديدًا لاكتشاف موقع كرة القدم ومساعدة الحكام على اتخاذ قرارات تسلل دقيقة وسريعة وقابلة للتكرار خلال البطولة بمساعدة 12 كاميرا تتبع حول الملعب وكرة الرحلة ، ستوفر التكنولوجيا تسللًا تلقائيًا تنبيه لحكم مساعد الفيديو في كل مرة يتم فيها لعب الكرة للاعب في موقف تسلل، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على عمليات إعادة التشغيل المطولة بتقنية VAR لتحديد ما إذا كان اللاعب متسللاً أم لا.

التسلل



تقنية خط المرمي:

تقنية خط المرمى هي وسيلة تقنية لتحديد ما إذا كانت الكرة بأكملها قد عبرت خط المرمى، حيث لا تزال تقنية خط المرمى عنصرًا أساسيًا في عالم كرة القدم منذ أن تم تطبيقها لأول مرة في عام 2014.

ويجب أن تقدم التقنية إشارة واضحة إلى ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت الخط بالكامل، وستعمل هذه المعلومات على مساعدة الحكم في اتخاذ قراره النهائي. يتم إرسال المعلومات في غضون ثانية واحدة مما يضمن استجابة فورية من الحكم.

لكن فقط حكام المباراة يتلقون الإشارة على ساعاتهم، ويستخدم النظام 14 كاميرا عالية السرعة مثبتة على ممر الملعب / تحت السقف، ويتم استخدام البيانات من الكاميرات لإنشاء رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد لتصور القرار للجماهير على التلفزيون وعلى الشاشة العملاقة داخل الاستاد.



الهدف

تطبيق FIFA Player

سيتمكن اللاعبون في كأس العالم FIFA في قطر من التعرف على أدائهم على أرض الملعب من خلال تطبيق FIFA Player، حيث تم تطوير التطبيق بما يتماشى مع رؤية رئيس FIFA 2020-2023 لتسخير التكنولوجيا لزيادة تحسين كرة القدم، والذى يدمج مدخلات اللاعبين المحترفين ، بالتعاون مع FIFPRO ، الممثل العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين، وتم استخدام تطبيق FIFA Player لأول مرة في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

تطبيق فيفا





التكنولوجيا المساعدة: Bonocle و Feelix Palm

من أجل جعل بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر أكثر شمولاً وسهولة في الوصول إليها ، استخدم منظمو الحدث Bonocle ، أول منصة ترفيهية بطريقة برايل في العالم مزودة بكافة التقنيات المساعدة للمكفوفين للوصول إلى المحتوى الرقمي، فهي لديها وظائف تحويل الترميز لدعم الأفراد ذوي الإعاقة البصرية حتى يتمكنوا من الاستمتاع وتجربة أحداث كأس العالم 2022 مثل أي شخص آخر.

وسيتم استخدام تقنية أخرى تسمى Feelix Palm في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، باستخدام النبضات الكهربائية ، تعمل هذه التقنية من خلال أجهزة اتصال تعمل باللمس لنقل رسائل تشبه طريقة برايل إلى ضعاف البصر دون تقييد حركتهم الجسدية أو سمعهم.



تقنية تبريد الملاعب

ستشهد بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر بعض الملاعب الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، فعلى الرغم من أن الحدث سيقام بين نوفمبر وديسمبر ، إلا أن درجات الحرارة في الخليج لا يزال من المرجح أن تصل إلى حوالي 26 درجة مئوية، ولخفض درجة الحرارة إلى 18-24 درجة مئوية معتدلة ، تم تجهيز الملاعب بتقنية التبريد ، مما يمنح المشجعين واللاعبين مساحة أكثر راحة للعب ومشاهدة المباريات.

وسيستخدم نظام التبريد مزيجًا من العزل و "التبريد المستهدف"، وستحافظ المستشعرات حول الملعب على ثبات درجة الحرارة وتضبط تدفق الهواء للمقاعد في الظل أو الشمس، ومن خلال تقنية تدوير الهواء ، سيتم امتصاص الهواء الدافئ في نظام تبريد الاستاد ، وتنظيفه بالماء ، وإعادة تبريده ، وتصفيته ، وضخه مرة أخرى بواسطة الطائرات النفاثة.