الفصائل تبارك تفجيرات القدس وتؤكد حتمية زوال الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

باركت الفصائل الفلسطينية تفجيرات مدينة القدس المحتلة التي وقعت صباح اليوم، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 19 آخرين بينهم حالات خطيرة.

وأكدت الفصائل في بيانات منفصلة أن التفجيرات تأتي كرد طبيعي على جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وباقي المدن الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس بمدينة القدس محمد حمادة أن شعبنا الفلسطيني عازم على تلقين الاحتلال الدرس تلو الدرس الأشد والأقوى على ما يقوم به بحق المسجد الأقصى المبارك.

وأشار "حمادة" في حديث لإذاعة صوت الأقصى إلى أن الشعب الفلسطيني اختار البندقية كوسيلة للتحرير وتدفيع الاحتلال الثمن عن هذا العدوان.

وقال: "حركة حماس تبارك العملية والأيادي التي صنعت ووضعت، وقالت كلمتها للاحتلال إن شعبنا ثابت على أرضه ومتمسك بخيار المقاومة".

وأضاف "الأيام القادمة ستكون أشد وأقسى على هذا العدو، ونبشر الاحتلال أنه آن أوان لميلاد خلايا منتشرة وموسعة على جغرافية فلسطين جاهزة لمواجهته".

وشدد على أن رسالة العملية "أن ما واجه به شعبنا الفلسطيني كل مراحل الاحتلال سيواجه به كل القادمين لحكومة الاحتلال، وليس لعدونا إلا البندقية.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العملية في مدينة القدس المحتلة تأتي في سياق الرد الطبيعي على هذا الاحتلال وعلى إرهابه وممارساته الاجرامية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وأضافت "هذه العملية تأتي لتقول لقادة الاحتلال وقادة المستوطنين أن كل سياسات حكومتكم الإجرامية لن تحميكم من ضربات مقاومة شعبنا".

وشددت على أن كل عمليات التهويد والاقتحامات للمقدسات والاعتداءات على أبناء شعبنا في القدس والخليل وجنين ونابلس لن تمر دون عقاب.

من جهتها قالت الجبهة الشعبية، إن عملية القدس رسالة واضحة بأنّ شعبنا لن يسمح باستمرار الإرهاب الإسرائيلي.

وأشادت الجبهة بالعملية، مؤكدة على أنها تأتي في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين بحق أبناء شعبنا.

ورأت أنّ عدوان الاحتلال على مدننا وقرانا ومخيماتنا لن يواجه إلّا بمزيدٍ من الصمود والتصدي والاستبسال وبتوسيع مساحة الاشتباك في كل مكان من الأرض الفلسطينية.

وأضافت "وما هذه الملحمية التي جسدها أبطال عرين الأسود وكتيبة بلاطة بتصديهم لاقتحامات العدو والعمليات البطولية في القدس هذا الصباح إلّا دلالة على تعاظم إرادة المقاومة في الرد على إرهاب العدو".

من جانبها، باركت الجبهة الديمقراطية في بيان مقتضب العملية، مشددة على أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم المتواصل على شعبنا.

وقالت: "جرائم الاحتلال وإرهاب مستوطنيه واستباحة الأرض والشعب وتهويد القدس وإعدام المواطنين وترويع الآمنين وغيرها من الإجراءات العدوانية لترهيب شعبنا وثنيه عن مواصلة نضاله ومقاومته".

وشددت على أن إجراءات الاحتلال وسياساته العدوانية لا يمكن إلا أن تواجه بالمقاومة وإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في كافة المواقع والميادين.

بدورها باركت حركة المقاومة الشعبيّة العملية، مؤكدة على أنها تأتي وفاءًا لدماء شهداء شعبنا وانتصارًا لمعاناة الأسرى، وهي رد طبيعي على جرائم ومجازر العدو.

وتابعت " مرة أخرى يثبت الشباب الثائر المنتفض وأبطال المقاومة أنهم قادرين على ضرب منظومة الأمن الإسرائيلية، وإفشال مخططاته الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني".