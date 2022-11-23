أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الأربعاء على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.46 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.88 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.58 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.14 شيكل
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23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:34
غزة - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الأربعاء على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.46 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.88 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.58 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.14 شيكل
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