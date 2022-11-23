أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

10:27قرار بمنع حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة بغزة

11:03النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2400) الاربعاء23 نوفمبر 2022

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