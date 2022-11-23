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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:34

غزة - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الأربعاء على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.46 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.88 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.58 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.14 شيكل

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