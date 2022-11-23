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الصين تعلن انتهاءها من إنتاج مكون أساسي لأكبر "شمس اصطناعية" في العالم

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:55

الصين تعلن انتهاءها من إنتاج مكون أساسي لأكبر "شمس اصطناعية" في العالم
الصين تعلن انتهاءها من إنتاج مكون أساسي لأكبر

 طرحت الصين مكونا أساسيا في أكبر مشروع لمفاعل للاندماج النووي في العالم، والمعروف أيضا باسم أكبر "شمس اصطناعية" في العالم، حسبما قال مطوره يوم الثلاثاء الماضي.

وتم إكمال انتاج اللوحة الجدارية الأولى للتدفق الحراري المعزز للمفاعل التجريبي النووي الحراري الدولي (إيتير)، حيث تتمتع بأداء أعلى بكثير من متطلبات التصميم، وبالتالي فهي مناسبة للإنتاج الضخم، وفقا لمطورها، معهد الجنوب الغربي للفيزياء التابع للشركة النووية الوطنية الصينية.

وأفادت صحيفة العلوم اليومية الصينية يوم الثلاثاء الماضي أن اللوحة الجدارية الأولى لمفاعل إيتير مصممة للاتصال الفوري بالبلازما التي تصل درجة حرارتها إلى 100 مليون درجة مئوية، وتعتبر واحدة من أكثر المكونات المحورية في قلب المفاعل.

ويعتبر المفاعل واحدا من أكبر وأهم المشاريع البحثية العلمية الدولية في العالم، ويسمى باسم "الشمس الاصطناعية" إذ أنه يولد الطاقة النظيفة والخالية من الكربون بطريقة مشابهة للشمس من خلال إطلاق الضوء والحرارة عبر تفاعلات الاندماج.

ويشترك كل من الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا والهند وروسيا في تمويل المشروع. 

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