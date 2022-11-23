الاحتلال يهدم مدرسة إصفي في مسافر يطا جنوب الخليل

الخليل – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، في خربة إصفي الفوقا، وهي احدى مدارس التحدي والصمود وتخدم عشرات التلاميذ من قرى وخرب مسافر يطا أهمها: مغاير العبيد، وطوبا، وإصفي الفوقا، وإصفي التحتا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، نظمت أمس، زيارة دعم وإسناد للمدرسة المذكورة، بمشاركة وفد من الوزارة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والدبلوماسية والحقوقية والمؤسسات الرسمية والإعلامية وفعاليات يطا.