وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يستضيف استشاري الجراحة العامة الدكتور عمر عبد الشافي وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يختتم برنامج رواد العدالة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة شؤون اللاجئين بالتشريعي تتفقد أوضاع مخيم البريج وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مدرسة إصفي في مسافر يطا جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية التدريب المهني بالعمل يختتم دورة جديدة لسياقة الجرار الزراعي "تراكتور" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تواصل مشروع الدورات المهنية القصيرة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة البيئة تنفذ ندوة حول النفايات الصلبة وأهمية إعادة استخدامها وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 3750 لتر سولار وسط الأحياء السكنية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2400) الاربعاء23 نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

في إطار متابعتها لأوضاع المخيمات..

لجنة شؤون اللاجئين بالتشريعي تتفقد أوضاع مخيم البريج

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:54

التشريعي
التشريعي

غزة - الرأي:

زارت لجنة شئون اللاجئين في المجلس التشريعي مخيم البريج للاطلاع على الأوضاع المعيشية والحياتية في المخيم، واجتمعت برئيس بلدية البريج أيمن الدويك واللجان الشعبية والوجهاء في المخيم.

وضم الوفد رئيس اللجنة النائب د.عاطف عدوان، ومقررها النائب د. سالم سلامة، وعضو اللجنة النائب م. يحيى شامية.

وأوضح عدوان أن الزيارة تأتي للوقوف على الواقع المعيشي والحياتي لأبناء شعبنا داخل المخيم في ظل استمرار الحصار على قطاع غزة بشكل عام، وتراجع الأونروا عن تقديم خدماتها بحجة تقليص الدعم المالي الدولي للمؤسسة الدولية (الأونروا).

وبحثت اللجنة مع رئيس البلدية واللجان الشعبية والوجهاء في المخيم سبل تحسين الخدمات المقدمة لسكان المخيم بما فيها خدمة النظافة والصرف الصحي ورصف الشوارع والتطوير والكهرباء.

بدوره استعرض رئيس البلدية المعيقات والتحديات التي تواجه البلدية بما فيها مشكلة المرافق الصحية والمدارس التعليمية والمشاكل البيئة المحيطة بالمخيم، ونظام الأبنية داخل المخيم، والأطر القانونية والسياسية في ظل ازدياد عدد سكان المخيم والتمدد في المناطق المحاذية للمخيم.

من جهتهم أشاد الوجهاء واللجان بعلاقة التعاون مع البلدية وعبروا عن دعمهم ومساندتهم لمطالب البلدية حول القضايا التي طرحت في الاجتماع والتي من شأنها تحسين الخدمات لسكان المخيم.

من جانبهم أكد النواب أعضاء اللجنة حرصهم على وجود لائحة تنظم عمل المخيمات، مثمنين الجهود التي تبذلها البلدية واللجان والوجهاء في تقديم وتحسين الخدمات للمخيمات.

وأكد رئيس لجنة اللاجئين بالتشريعي استعداد اللجنة للتعاون مع البلدية واللجان الشعبية والوجهاء في تذليل العقبات في سبيل تحسين الخدمات لسكان المخيم لدى المعنيين، بما لا يعفي الوكالة من مسؤوليتها عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟