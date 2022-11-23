لجنة شؤون اللاجئين بالتشريعي تتفقد أوضاع مخيم البريج

غزة - الرأي:

زارت لجنة شئون اللاجئين في المجلس التشريعي مخيم البريج للاطلاع على الأوضاع المعيشية والحياتية في المخيم، واجتمعت برئيس بلدية البريج أيمن الدويك واللجان الشعبية والوجهاء في المخيم.

وضم الوفد رئيس اللجنة النائب د.عاطف عدوان، ومقررها النائب د. سالم سلامة، وعضو اللجنة النائب م. يحيى شامية.

وأوضح عدوان أن الزيارة تأتي للوقوف على الواقع المعيشي والحياتي لأبناء شعبنا داخل المخيم في ظل استمرار الحصار على قطاع غزة بشكل عام، وتراجع الأونروا عن تقديم خدماتها بحجة تقليص الدعم المالي الدولي للمؤسسة الدولية (الأونروا).

وبحثت اللجنة مع رئيس البلدية واللجان الشعبية والوجهاء في المخيم سبل تحسين الخدمات المقدمة لسكان المخيم بما فيها خدمة النظافة والصرف الصحي ورصف الشوارع والتطوير والكهرباء.

بدوره استعرض رئيس البلدية المعيقات والتحديات التي تواجه البلدية بما فيها مشكلة المرافق الصحية والمدارس التعليمية والمشاكل البيئة المحيطة بالمخيم، ونظام الأبنية داخل المخيم، والأطر القانونية والسياسية في ظل ازدياد عدد سكان المخيم والتمدد في المناطق المحاذية للمخيم.

من جهتهم أشاد الوجهاء واللجان بعلاقة التعاون مع البلدية وعبروا عن دعمهم ومساندتهم لمطالب البلدية حول القضايا التي طرحت في الاجتماع والتي من شأنها تحسين الخدمات لسكان المخيم.

من جانبهم أكد النواب أعضاء اللجنة حرصهم على وجود لائحة تنظم عمل المخيمات، مثمنين الجهود التي تبذلها البلدية واللجان والوجهاء في تقديم وتحسين الخدمات للمخيمات.

وأكد رئيس لجنة اللاجئين بالتشريعي استعداد اللجنة للتعاون مع البلدية واللجان الشعبية والوجهاء في تذليل العقبات في سبيل تحسين الخدمات لسكان المخيم لدى المعنيين، بما لا يعفي الوكالة من مسؤوليتها عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.