الاحتلال يخطر بوقف البناء وهدم منازل في قلقيلة ونابلس

قلقيلية – الرأي:

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في منزلين ببلدة عزون شرق قلقيلية، وهدم منزلين آخرين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء في منزلين بالقرب من منطقة المطار شمال غرب البلدة، يعودان للمواطنين: جهاد غالب ابو هنية، وقصي محمد سليم.

وفي نابلس أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزل قيد الانشاء في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت اخطارا بهدم منزل قيد الانشاء، تعود ملكيته للمواطن محمد عدلي حامد.

وأضاف أن غالبية المنازل في القرية مخطرة بالهدم والازالة، عقب الاستيلاء على 11 ألف من اراضيها والتي كانت تصل مساحتها لنحو 14 ألف دونم.