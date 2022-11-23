حماس تؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال

غزة- الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني، محملة الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات جرائم جيشه وإرهاب مستوطنيه ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء تعقيبًا على العملية في محطة الحافلات في القدس المحتلة صباح اليوم: "لقد تمادى الاحتلال في ارتكاب جرائمه وتصعيد عدوانه على شعبنا ومقدساته، وآخرها قتل الفتى أحمد شحادة في مدينة نابلس فجر اليوم، ومواصلة القتل بدم بارد للمدنيين العزل، حيث ارتقى منذ مطلع هذا العام برصاص الاحتلال الغادر في الضفة الغربية (١٤٨) شهيداً، وآلاف الجرحى والبيوت المهدمة وكل أشكال الجرائم الصهيونية".

وشددت الحركة على أن محاولات الاحتلال التحريض على حركة حماس وعلاقاتها مع دول المنطقة، من خلال تحميل المسؤولية لأطر حركية خارج فلسطين ما هي إلا محاولة للتغطية على عجزه في مواجهة ثورة شعبنا المجيدة.

وأكدت على سياستها الثابتة بأن ساحة المقاومة وإدارتها داخل أرضنا الفلسطينية المحتلة، متوجهة بالتحية لشبابنا الثائر في كل أرضنا الفلسطينية المحتلة، في وجه الاحتلال وعدوانه وغطرسته.

وشددت الحركة أنها على عهد الوفاء للشهداء والجرحى والأسرى، وعهد الصمود والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا المباركة.