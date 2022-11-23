مفاجآت مونديال قطر: اليابان تعطّل الماكينات الألمانية

وكالات-الرأي:

قلب منتخب اليابان الطاولة على نظيره منتخب ألمانيا بعد فوز دراماتيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف على استاد "خليفة الدولي"، ضمن مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وتضم المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا واليابان كل من إسبانيا وكوستاريكا.

أحداث الشوط الأول:

15:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 32: منتخب ألمانيا يتقدم بهدف من ضربة جزاء سددها اللاعب غوندوغان.

دقيقة 45+4: إلغاء هدف ثاني لمنتخب ألمانيا بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 75: أدرك منتخب اليابان هدف التعادل بواسطة لاعبه ريتسو دوان.

دقيقة 83: أحدث منتخب اليابان المنقلب بعد هدف ثاني في شباك ألمانيا.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب ألمانيا: مانويل نوير، راوم، روديغر، شلوتيربيك، سولي، غوندوغان، كيميتش، موسيالا، جنابري، مولر، هافيرتز.

منتخب اليابان: شيوشي جوندا، كوي ايتاكورا، يوتو ناجاتومو، واتارو إندو، تاكيفوسو كوبو، يوني إتو، دايتشي كامادا، أو تاناكا، مايا يوشيدا، هيروكي ساكاي، دايزن ماديا.