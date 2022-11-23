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إسبانيا تهزم كوستاريكا بسباعية نظيفة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:21

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وكالات-الرأي:

اكتسحت إسبانيا كوستاريكا بسبعة أهداف نظيفة، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت سقوط ألمانيا أمام اليابان بهدف مقابل هدفين.

وفي أول لقاء بين المنتخبين على صعيد البطولات، بدت إسبانيا بقيادة الكثير من نجومها الشبان عازمة منذ البداية على تجنب ما حصل مع العملاقين الألماني والأرجنتيني الذي خسر أيضا الثلاثاء أمام السعودية بهدف مقابل هدفين في المجموعة الثالثة.

وبانتظار المبارزة بين إسبانيا وألمانيا الأحد المقبل في الجولة الثانية، قام رجال المدرب لويس إنريكي بالمطلوب منهم وأكثر وحسموا النقاط الثلاث في الشوط الأول بعدما أنهوه بثلاثية نظيفة قبل أن يضيفوا أربعة في الثاني.

وسجل أهداف إسبانيا: داني أولمو في الدقيقة 11، وماركو أسونسيو في الدقيقة 21، وفيران توريس في الدقيقتين 31 من ضربة جزاء و54، وبابلو مارتن باييز في الدقيقة 75، وكارلوس سولر في الدقيقة 90 وألفارو موراتا في الدقيقة 90.

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