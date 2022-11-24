الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله كلا من: الشاب أحمد غالب من مخيم قدورة، ووسام الريماوي، ومصطفى جبر وكلاهما من بيت ريما، والفتى قصي أبو نعيم، وعبد الكريم أبو نعيم، وموسى أبو عليا، وكريم أبو عليا من المغير.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من الخليل كلا من: أمجد سلهب من خربة قلقس، وسائد النمورة من دورا، والمحررين خطاب أبو مارية، وحمزة أبو مارية، والجريح أحمد أبو عياش من بلدة بيت أمر.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عبد اللطيف من عناتا بالقدس.