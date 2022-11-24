الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية اليوم

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اليوم الخميس، بمقدمة منخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً فوق مختلف المناطق خاصة الشمالية والوسطى، تشتد خلال ساعات المساء والليل، وتمتد إلى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.

وغداً الجمعة: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

أما السبت: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء لتستقر الاجواء خلال ساعات الليل والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يوم الأحد المقبل، يكون غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.