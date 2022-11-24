فاكهة الشتاء السحرية.. اعرف فوائد اليوسفي

اليوسفي يعد من الفواكه الصحية المرتبطة بفصل الشتاء، فهو من الفواكه ذات الرائحة النفاذة، والطعم المميز الرائع، كما أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي لا غني عنها، والمهمة لجسم الإنسان. وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول اليوسفي وفقا لموقع “HEALTHLINE” الطبي، ومنها:



- تقوية الجهاز المناعي:



تناوله يعمل على تقوية الجهاز المناعي، والحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة، فهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تجعل الجسم قادرا على محاربة البكتريا والفيروسات التي يصاب بها الجسم.



- مكافحة مرض السرطان:



اليوسفي غني بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تعمل علي تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان الخبيث، ويجعل الشخص أقل عرضة بسرطان المعدة والثدي والرئة والقولون والكبد والدم عند تناول اليوسفي، والسبب أنه يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، مثل الفلافونويد والليمونويد والكومارين.



- مضاد للالتهابات:



نظرا لاحتوائه علي مركب الفلافونويد فهذا يجعله أكثر عرضة لتقليل فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم، كما أنه يساهم بشكل كبير في تقليل تأثير الإجهاد التأكيدي على خلايا الجسم.



- الوقاية من مرض ألزهايمر:



يرجع احتواؤه على فيتامين سي ونوبيليتين لتقليل فرص الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، لأن هذه العناصر تساهم بشكل كبير في حماية المخ من الإصابة باللاتهابات، والضمور، والتعرض للكثير من المشاكل الصحية.



- تعزيز صحة القلب:



تناول اليوسفي يحمي من الإصابة بأمراض القلب ويقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويحد من تكوين الجلطات، والحد من ارتفاع نسبة الكولسترول الضار، وكل ذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة عالية من فيتامين سي.



- فقدان الوزن:



يساعد اليوسفي فقدان الوزن، والسبب أنه يحتوي علي سعرات حرارية منخفضة وغني باللأياف، ولذا تناوله يساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة.



-يقلل فرص الإصابة بمرض السكر:



يرجع احتواؤه علي مركب الفلافونويد لتقليل فرص الإصابة بمرض السكر، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات.