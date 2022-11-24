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مونديال قطر.. بلجيكا تفوز على كندا بشق الأنفس

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:41

مونديال قطر.. بلجيكا تفوز على كندا بشق الأنفس
مونديال قطر.. بلجيكا تفوز على كندا بشق الأنفس

حقق المنتخب البلجيكي فوزا بشق الأنفس على نظيره الكندي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي هدف الفوز الوحيد "للشياطين الحمر" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد "أحمد بن علي المونديالي" بنادي الريان.


وحصد منتخب بلجيكا بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة السادسة بفارق نقطتين عن كل من منتخبي المغرب وكرواتيا، اللذين تعادلا من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من يوم الأربعاء أيضا، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

المصدر: RT 

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