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Meta تصدر تعليمات جديدة بشأن حسابات المراهقين على "فيسبوك" و"إنستغرام"

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:49

Meta تصدر تعليمات جديدة بشأن حسابات المراهقين على "فيسبوك" و"إنستغرام"
Meta تصدر تعليمات جديدة بشأن حسابات المراهقين على

أعلنت شركة Meta المشغلة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" عن اتخاذ تدابير إضافية لحماية خصوصية حسابات المراهقين على تلك المنصات.

وقالت الشركة في مدونة لها على الإنترنت "إن Meta ستطبق تلقائيا إعدادات الخصوصية المحسّنة على حسابات Facebook الجديدة التي أنشأها المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وفي إطار تلك الإعدادات سيتمكن المستخدمون من إخفاء قوائم الأصدقاء لديهم، أو إخفاء قوائم النشاطات أو الصفحات التي يتابعونها على المنصة، وستعرض على المستخدمين المسجلين سابقا في فيسبوك مثل تلك الإعدادات".

وستركز Meta في إعدادات الخصوصية الجديدة على منع حسابات البالغين "المشبوهة" من التواصل مع حسابات المراهقين على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، إذ ستقوم الشركة بالتحقق من الحسابات التي قام المراهقون بحظرها أو تقديم شكاوى بحقها على تينك المنصتين، وستقوم "فيسبوك" بحظر تلك الحسابات، أما "إنستغرام" فسيمنع تلك الحسابات من إمكانية التواصل أو إرسال الرسائل والملفات إلى حسابات المراهقين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Meta تعمل على تطوير جذري لمنصاتها للتواصل الاجتماعي، ستمنع من خلاله إمكانية إرسال الرسائل أو الصور "المشبوهة" إلى حسابات المراهقين على تلك المنصات، وقد تبدأ بتنفيذ تلك الإجراءات قبل نهاية ديسمبر المقبل.

المصدر: officelife.media

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