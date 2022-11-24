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بلدة مكسيكية تدخل "غينيس" بـ5 أطنان من صلصة الـ"غواكامولي"

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:52

بلدة مكسيكية تدخل "غينيس" بـ5 أطنان من صلصة الـ"غواكامولي"
بلدة مكسيكية تدخل

دخلت بلدة بيريبان في ولاية ميتشواكان الواقعة في غرب المكسيك، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بإعداد أكبر طبق من صلصة "غواكامولي".

وأعد هذا الطبق الضخم حوالي 300 رجل وامرأة في بيريبان، واستغرق الأمر 3 ساعات و30 دقيقة فقط للحصول على 4970 كيلوغراما (حوالي 5 أطنان) من الـ"غواكامولي". وتم إعداد الطبق الضخم من 10 أطنان من الأفوكادو مع البصل والطماطم والفلفل والليمون والكزبرة.

ويعد ذلك الأمر جزءا من حدث "2022 Avocado Expo" الذي أقيم في بيريبان، وتم بث الحدث مباشرة إلى مسؤولي "غينيس" الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكنهم أكدوا الرقم القياسي الجديد.

من جانبه، قال رئيس بلدية البلدة ألفريدو أرويو: "لقد حققنا هدفا صعبا يتمثل في جمع المطلوب لصنع أكثر من 4 أطنان من الـ"غواكامولي"، بالإضافة إلى التحضير، ويعد الانتهاء منه بهذه السرعة أمرا مذهلا".

بالإضافة لذلك، علق رئيس اللجنة المنظمة للحدث مرسيدس سيرفانتس: "كانت النتيجة جيدة جدا، وتفوقت بيريبان على نفسها".

وتفوقت بيريبان على الرقم القياسي السابق البالغ 3788 كيلوغراما، الذي أعده أكثر من 350 شخصا في بلدة تانسيتارو بالمكسيك في 6 أبريل 2018.

المصدر: mexico daily news

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