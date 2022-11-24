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صياد يصطاد سمكة ذهبية تزن 30 كيلوغراما

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:01

صياد يصطاد سمكة ذهبية تزن 30 كيلوغراما
صياد يصطاد سمكة ذهبية تزن 30 كيلوغراما

اصطاد صياد سمك بريطاني سمكة ذهبية عملاقة تزن حوالي 70 رطلا (30 كيلوغراما) ومن المحتمل أن تكون الأكبر في العالم.

وقد اصطاد آندي هاكيت (42 عاما)، السمكة العملاقة، أثناء الصيد في بلوواتر ليكس في شامبين، في فرنسا.

وقال هاكيت: "كنت أعرف أنها سمكة كبيرة عندما أخذت طعمها وانحرفت معها جنبا إلى جنب، وصعودا وهبوطا.. ثم ظهرت على السطح لتظهر سمكة برتقالية اللون بطول يترواح بين 27 و37 سنتمترا".

وسجل وزن السمكة 67.4 رطلا - وهو أثقل بمقدار 30 رطلا من السمكة التي كانت تعتبر سابقا أكبر سمكة ذهبية في العالم، والتي اصطادها جيسون فوغات المقيم في مينيسوتا في عام 2019.

المصدر: "نيويورك بوست"

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