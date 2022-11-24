الصحة تفتتح مشروع التزامن الكهربائي لخدمة مجمع مستشفيات النصر

غزة- الرأي

افتتح الوكيل المساعد لوزارة الصحة المهندس بسام الحمادين، مشروع التزامن الكهربائي في مجمع مستشفيات النصر.

وقال الحمادين، إن المشروع هو تطوير لمنظومة الكهرباء، والذي يهدف الى تنظيم المنظومة الطبية الهامة والحساسة في هذه المستشفيات، والتي تقدم خدمات صحية هامة وحساسة منها غسيل الكلى، والعناية المركزة، وخدمة تقديم الادوية العلاجية الكيماوية للأطفال مرضى السرطان، وأطفال الحضانات والعناية المركزة، وتأمين خدمة اجراء العمليات في مستشفى العيون.

وأوضح المهندس الحمادين، أنه تم تحقيق عوامل الأمان والسلامة داخل منظومة الكهرباء تجنبا لوقوع أي حوادث تسبب اضرار مادية او بشرية، لافتا الى القدرة على التحكم والمراقبة لهذه المنظومة، وإزالة المكرهة الصحية وخاصة لوجودها بالقرب من اقسام مبيت الأطفال في مستشفى الرنتيسي.

ووجه شكره لمنظمة الصليب الأحمر الدولي على جهودها ودعمها في انجاز وتخطيط المشروع، وإيجاد المانحين للمشروع.

من جهته، قال المهندس المشرف على المشروع المهندس محمد صباح ان المولدات أصبحت تعمل بما يتناسب مع احمال المستشفيات حسب الحمل الموجود، مشيرا ان الهدف الرئيسي من المشروع هو توفير الوقود، والمحافظة على الأجهزة الطبية، وتخفيف معاناة المرضى في المستشفيات.