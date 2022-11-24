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ولقاءً بعنوان "بالهدى نسمو"

أوقاف غزّة تنظّم سلسلة ملتقيات دعويّة "الإسعاف الإيمانيّ"

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:03

أوقاف غزّة تنظّم سلسلة ملتقيات دعويّة "الإسعاف الإيمانيّ"
أوقاف غزّة تنظّم سلسلة ملتقيات دعويّة

غزة- الرأي
نظّم قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف غزّة، سلسلة ملتقيات دعويّة بعنوان "الإسعاف الإيمانيّ"، استهدفت عددًا من مدارس المحافظة؛ للتأكيد على أهمية الصلاة والمداومة عليها.

وأوضح رئيس قسم الدعوة والإرشاد م. محمد قنيطة أنّ الملتقيات الدعويّة تُعدّ الداعم الأساسيّ لهذه المسيرة الإيمانيّة؛ كونها تمثّل الطريق المضيء الذي يُخرج الناس من الظلمات إلى النور، مصداقًا لقوله تعالى: "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ".

وفي ذات السياق عقد قسم العمل النسائيّ بالتعاون مع جمعية النور لقاءً إيمانيًّا في النادي البحريّ، بعنوان "بالهدى نسمو"، استهدف زوجات الشهداء وأمهاتهم، جاء ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدينيّة والتوعويّة المتنوعة.

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