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مجلس إدارة النفايات يشارك باليوم العلمي "الوقاية معاً من مقاومة مضادات الميكروبات"

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:20

مجلس إدارة النفايات يشارك باليوم العلمي "الوقاية معاً من مقاومة مضادات الميكروبات"
مجلس إدارة النفايات يشارك باليوم العلمي

خان يونس- الرأي
شارك طاقم العمل في مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية بمحافظات خان يونس ورفح والوسطى، في اليوم العلمي الذي عقدته الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية بعنوان "الوقاية معاً من مقاومة مضادات الميكروبات".

ويأتي هذا اليوم العلمي ختاماً لفعاليات نفذها قسم العلوم الطبية بالكلية في الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الذي دعت إليه منظمة الصحة العالمية في الفترة 18-24 نوفمبر.


حيث قام المهندس تامر أبو الزمر - رئيس قسم المكب بتقديم عرض مختصر عن الخدمات التي يقدمها المجلس والتي تشمل التخلص من النفايات الطبية الخطرة والحادة ومعالجتها باستخدام تقنية التعقيم بالحرارة الجافة (الميكروويف) في وحدة معالجة النفايات الطبية التابعة للمجلس والتي تم تأسيسها بتمويل كريم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، في أغسطس 2018، حيث تقوم الوحدة شهرياً بمعالجة ما يقارب من 23 طن من النفايات الطبية الخطرة والحادة .

وفي ختام اليوم العلمي تم استعراض التوصيات الخاصة بالجلسات العلمية وتكريم الباحثين والجهات المشاركة باليوم العلمي.

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